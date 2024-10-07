Житель Приморья задержан за публичные призывы к экстремизму

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Жителя города Находка Приморского края задержали за публичные экстремистские высказывания в соцсети "ВКонтакте". Об этом пишет пресс-служба антитеррористической комиссии края.

Уточняется, что мужчина по имени Василий призвал подписчиков одного из сообществ выполнять насильственные действия против сторонников Владимира Путина. Из-за этого возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием Сети"), мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.



Ранее ФСБ задержала 39 человек, которые склоняли детей россиян к насильственным акциям. Всего задержания прошли в 78 регионах РФ. Всего проверили 252 участников интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних.

