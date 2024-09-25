Осужденный по делу об экстремизме Стрелков учится на электрика в колонии

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, получивший четыре года колонии по делу об экстремизме, учится на электрика, сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Александра Молохова.

Он уточнил, что экс-министр учится в свободное время от основной работы обмеловщика на швейном производстве. Обучение продлится девять месяцев.

Стрелков был задержан прошлым летом. Ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм", но он не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием.

В январе этого года Стрелкова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима. Спустя некоторое время сторона защиты подала апелляцию на это решение. В мае суд отказал в удовлетворении жалобы, и приговор вступил в законную силу.

18 июля стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию № 5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников правоохранительных органов.