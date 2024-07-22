Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии

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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия – Гиркин), который отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников силовых структур, работает там резчиком на швейном производстве, сообщает RT со ссылкой на публикацию его супруги Мирославы Регинской в телеграм-канале.

"Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями – в этой работе много мелких деталей", – поделилась она в своем посте.

Регинская также отметила, что ее муж чувствует себя нормально и не высказывает нареканий по поводу условий содержания.

Стрелков был задержан прошлым летом. Ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм", но он не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием.

Уже 25 января 2024 года Стрелкова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима. Спустя некоторое время сторона защиты подала апелляцию на это решение. В мае суд отказал в удовлетворении жалобы, и приговор вступил в законную силу.

18 июля стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию № 5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников правоохранительных органов.

