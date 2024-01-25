Экс-министра обороны ДНР Стрелкова приговорили к 4 годам колонии

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Столичный суд приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года. Его жена Мирослава Регинская сообщила, что ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм". Мещанский районный суд заключил его под стражу до 18 сентября. Стрелков не признал вину и отказался сотрудничать со следствием.

23 июля мужчину перевезли в СИЗО "Лефортово" в двухместную камеру. После этого его адвокат Александр Молохов рассказал, что правоохранители засекретили дело экс-министра обороны республики.

В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал, что состояние Стрелкова ухудшилось после того, как он попал в СИЗО. Это подтвердила в том числе его супруга.