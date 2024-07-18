Экс-министр обороны ДНР Стрелков этапирован в колонию для бывших силовиков

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, осужденный за призывы к экстремизму, этапирован в колонию № 5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказала жена осужденного Мирослава Регинская, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, в колонии содержались бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и бывший полицейский Игорь Ляховец, который известен по делу журналиста Ильи Голунова.

Стрелкова задержали прошлым летом. Ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм". Однако он свою вину не признал и отказался сотрудничать со следствием.

25 января 2024 года Стрелкова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима. Позже защита подала апелляцию на вынесенное решение. В мае суд отказал в удовлетворении жалобы и приговор вступил в законную силу.