Бывший министр обороны ДНР Стрелков выразил желание принять участие в СВО

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), которого приговорили к четырем годам колонии за призывы к экстремизму, захотел уехать в зону проведения спецоперации. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Александр Молохов.

По его словам, к апелляции на решение суда был приложен документ, в котором выражено согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым. В связи с этим он считает, что бывший министр обороны еще может подписать контракт, несмотря на закон ГД, запрещающий отправку на передовую осужденных по экстремистским статьям.

Адвокат уточнил, что Стрелков может поехать в зону СВО в случае отмены судом апелляционной инстанции обвинительного приговора.

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года. Его жена Мирослава Регинская сообщила, что ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм". Стрелков не признавал вину и отказывался сотрудничать со следствием.

В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказывал, что состояние Стрелкова ухудшилось после того, как он попал в СИЗО. Это подтвердила в том числе его супруга.

25 января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

