Суд приговорил на сроки от 5 до 12 лет экс-полицейских, сфабриковавших дело Голунова

13:14
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Мосгорсуд приговорил на сроки от 5 до 12 лет колонии экс-полицейских, которых подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.
"Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева – к 8 годам, Романа Феофанова – к 8 годам колонии, Акбара Сергалиева – к 8 годам колонии, Дениса Коновалова – к 5 годам колонии", – уточнили в суде.
В соответствии с позицией обвинения, заказчик преступления отсутствовал, а наркотики Голунову подбросили по карьерным мотивам с целью повышения показателей.
Также Мосгорсуд взыскал с бывших полицейских в пользу Ивана Голунова 5 миллионов рублей. С каждого из фигурантов взыскано по миллиону рублей.
По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.
Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.
Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским
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