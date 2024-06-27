Жена Игоря Стрелкова сообщила об этапировании ее мужа в колонию

Фото: vk.com/m.reginskaya

Экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали в колонию. Об этом заявила его супруга Мирослава Регинская, пишет "Газета.ру".

Жена Стрелкова отметила, что эти сведения получила от адвоката своего мужа. При этом Регинская уточнила, что не знает, в какую именно колонию доставили ее мужа.

Стрелкова задержали прошлым летом. Ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм". Однако он отказался признавать вину и сотрудничать со следствием.

25 января текущего года Стрелкова приговорили к четырем годам заключения за призывы к экстремистской деятельности. Уточнялось, что он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Позже защита подала апелляцию на вынесенное решение. 29 мая суд отказал в удовлетворении жалобы и приговор вступил в законную силу.