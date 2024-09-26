Военный суд заочно приговорил Панина к 6 годам колонии за оправдание терроризма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Алексей Панин включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Второй западный окружной военный суд заочно назначил 6 лет колонии общего режима актеру Алексею Панину (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в России), которого обвинили в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

По данным судебной инстанции, ему нельзя будет на протяжении трех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.



Ранее сообщалось, что Панин опубликовал в своем телеграм-канале информацию, которая оправдывала и одобряла теракт на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября 2022 года.

26 сентября в суде были допрошены по данному делу сразу несколько свидетелей, среди которых был сотрудник центра по противодействию экстремизму. По его словам, во время мониторинга соцсетей он заметил пост Панина и отправил его на экспертизу.

Второй свидетель рассказал, что увидел публикацию актера в его телеграм-канале. Как он утверждает, текст о теракте на Крымском мосту был составлен "в довольно ироничной форме", что вызывало у него негативную реакцию.

В мае 2023 года МВД объявило Панина в розыск, а в феврале 2024-го актера заочно арестовали в РФ за оправдание терроризма. Сейчас он живет за границей.

Спустя время Панин опубликовал в Сети американский паспорт на фоне украинского флага. Однако некоторые пользователи тогда усомнились в том, что актер мог получить гражданство США.

