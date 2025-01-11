Мининформ Крыма сообщил о массовой DDoS-атаке на крупных операторов связи

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Массированная DDoS-атака, целью которой стали крупные операторы связи, была зафиксирована в Крыму в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи региона.

Технические специалисты сумели успешно отразить эту атаку, подчеркнули в ведомстве. Тем не менее ряд сервисов может работать не совсем корректно или вовсе оставаться недоступным для пользователей.

Ранее каналы связи и инфраструктура нескольких российских операторов связи подверглись массированным DDoS-атакам из зарубежных стран в октябре 2024 года.

Атакована также была инфраструктура крупного хостинг-провайдера. Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 терабит в секунду.