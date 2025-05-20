Среднее время пользования электровелосипедом в день велофестиваля выросло в 2 раза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среднее время пользования электровелосипедом 2.0 городского проката "Велобайк" в день Весеннего велофестиваля увеличилось в 2 раза. Об этом Агентству "Москва" рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Участники Весеннего велофестиваля в среднем катались на электровелосипеде 2.0 более 40 минут. Ликсутов также уточнил, что во время мероприятия была открыта мастерская от "Велобайка", в рамках которой свыше 300 человек провели технический осмотр своего велосипеда.

Кроме того, консультанты по прокату рассказали участникам Весеннего велофестиваля ключевые правила безопасной езды в Москве, а также вручили подарки и фирменные сувениры.

Ликсутов заявил, что по поручению Сергея Собянина в городе продолжают развивать городской велопрокат. На данный момент количество электровелосипедов 2.0 в столице составляет около 9 тысяч, что на 50% больше, чем в прошлом сезоне.

"Такие мероприятия, как Московский велофестиваль, показывают популярность этого вида транспорта и его востребованность. Велосипед уже стал полноценной частью транспортной системы", – заключил заммэра Москвы.

При этом ранее Ликсутов рассказывал, что доля девушек среди пользователей московского велопроката выросла до 35%, что на 10% больше предыдущего сезона. По его словам, это говорит о том, что инфраструктура становится удобнее и безопаснее.

На электровелосипедах 2.0 присутствует электропривод, благодаря которому можно легко стартовать и поддерживать скорость в любых условиях. Также безопасность такого вида транспорта обеспечивают яркие фары, тормозная система с улучшенным сцеплением и система стабилизации.

