Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевском

На северо-востоке Москвы появятся новые маршруты и более удобные дороги. О планах по модернизации транспортной инфраструктуры в районах Ростокино и Алексеевский рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эти районы являются знаковыми – через них проходят важные транспортные артерии, а рядом расположены масштабные пространства, ежедневно посещаемые тысячами людей. Для снижения нагрузки на инфраструктуру будет создана дополнительная связка улично-дорожной сети с проспектом Мира и проведена реконструкция нескольких улиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.