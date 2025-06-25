Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 11:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевском

Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевском

Сергей Собянин рассказал, каким будет новый парк на месте монорельса

Собянин: москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса

Сергей Собянин: территорию Алексеевского женского монастыря благоустроят

Собянин рассказал, какие территории благоустроят в центре Москвы в этом году

Собянин: новый парк на месте монорельса станет достопримечательностью Москвы

Собянин: благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 5 и 6 июля

Собянин: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Собянин: москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

На северо-востоке Москвы появятся новые маршруты и более удобные дороги. О планах по модернизации транспортной инфраструктуры в районах Ростокино и Алексеевский рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эти районы являются знаковыми – через них проходят важные транспортные артерии, а рядом расположены масштабные пространства, ежедневно посещаемые тысячами людей. Для снижения нагрузки на инфраструктуру будет создана дополнительная связка улично-дорожной сети с проспектом Мира и проведена реконструкция нескольких улиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогигородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика