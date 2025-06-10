"Мой район. Новости": стартовал второй этап реконструкции парка "Сокольники"

В старейшем парке столицы "Сокольники" в самом разгаре второй этап реконструкции. Работы идут в центральной части парка – от главного входа до Фестивальной площади. Здесь появятся новые фонтаны, а также зона отдыха с лежаками и зонтиками.

Главный вход сохранит свой облик. Рабочие восстановят ажурную колоннаду с полукруглыми арками, помещения касс и стену с афишей. Центральную аллею замостят плиткой, а вдоль нее установят колонны со светильниками и скамейки.

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