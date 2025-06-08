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Новости

08 июня, 00:15

Город

"Мой район. Новости": специалисты благоустроят территорию возле Беловежского пруда

"Мой район. Новости": специалисты благоустроят территорию возле Беловежского пруда

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Места для комфортного отдыха и занятий спортом появятся возле Беловежского пруда. На прилегающей территории уже полным ходом идут работы по благоустройству.

После реконструкции лавочек там станет больше, а еще специалисты установят парковые качели и шезлонги. Кроме того, будут реконструированы две детские площадки разных возрастных групп, эстрадная сцена, а также зоны воркаута.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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