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19 июня, 23:15

Мэр Москвы

Собянин: улица Мосфильмовская будет продлена

Собянин: улица Мосфильмовская будет продлена

Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

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В районе Раменки продолжается строительство двух новых мостов через реку Раменку в рамках продления Мосфильмовской улицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Эти мосты соединят разделенные рекой части района и позволят водителям выехать на Южную рокаду – Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. Сейчас мосты находятся на завершающей стадии работы: проводится обработка бетонных поверхностей для повышения надежности и подготовки к укладке асфальта.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию свыше 7 километров дорог, что обеспечит удобные маршруты для почти 300 тысяч жителей района Раменки и Очаково-Матвеевское.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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