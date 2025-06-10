10 июня, 06:15Транспорт
"Мой район. Новости": станции "МГСУ" и "Ярославская" появятся на Сокольнической линии
Станции метро построят в Ярославском районе Москвы. Уже началось проектирование продолжения Сокольнической линии – станций "МГСУ" и "Ярославская". Протяженность нового участка составит 8,5 километра.
Подземку будут прокладывать глубоко под национальным парком "Лосиный остров". Во время работ территорию заповедника не затронут, а отсутствие подземных коммуникаций облегчит строителям задачу.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".