"Мой район. Новости": станции "МГСУ" и "Ярославская" появятся на Сокольнической линии

Станции метро построят в Ярославском районе Москвы. Уже началось проектирование продолжения Сокольнической линии – станций "МГСУ" и "Ярославская". Протяженность нового участка составит 8,5 километра.

Подземку будут прокладывать глубоко под национальным парком "Лосиный остров". Во время работ территорию заповедника не затронут, а отсутствие подземных коммуникаций облегчит строителям задачу.

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