Новая пересадка на "Ботаническом саду" сократит путь в 4 раза

На станции "Ботанический сад" появится пересадка между МЦК и метро, которая сократит путь пассажиров в четыре раза. Сейчас, чтобы перейти с одной линии на другую, нужно выйти на улицу, пройти несколько подземных переходов, досмотр и кассовый зал.

Будущий переход будет крытым, теплым и сухим. Он обеспечит более безопасный и комфортный маршрут, особенно для жителей плотнозаселенного района и посетителей сада. Благодаря новой связке улучшится доступность территории, а москвичи смогут выбирать маршруты с минимальными затратами времени.

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