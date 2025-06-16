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16 июня, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: 400 электробусов нового поколения выйдут на маршруты в 2025 году

Новости Москвы: 400 электробусов нового поколения выйдут на маршруты в 2025 году

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В Москве 400 электробусов выйдут на маршруты до конца 2025 года

До конца 2025 года 400 электробусов нового поколения выйдут на маршруты в Москве. Уже сейчас по столичным улицам курсируют 12 современных машин. Они отличаются от прежних в первую очередь конструкцией. Например, их двери подсвечиваются и открываются наружу. Также в них расширили пространство для велосипедов и колясок и отвели специальное место для багажа. Прокатиться на электробусах нового поколения можно от Савеловского до Белорусского вокзала, а также со станций метро "ЦСКА" и "Петровский парк".

Самокатчики и велосипедисты нарушили ПДД около 7 тысяч раз за четыре дня. Об этом свидетельствуют итоги рейдов, которые проводились в прошедшие праздничные выходные. Как уточнили в Госавтоинспекции, на курьеров служб доставки составили более 5 тысяч протоколов и свыше 1 тысячи – на других водителей, которые нарушили правила. Им также напомнили об использовании защитной экипировки. Особое внимание уделили вопросам передвижения детей на самокатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

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