Транспортная полиция задержала похитителя чемоданов в Домодедово

Столичная транспортная полиция задержала похитителя чемоданов у пассажира самолета в аэропорту Домодедово. За помощью к правоохранителям обратился 41-летний уроженец одной из стран Ближнего Востока, оставивший без присмотра свою ручную кладь в зоне получения багажа. По возвращении он не обнаружил своих вещей.

Сотрудники линейного управления МВД изучили записи с камер наблюдения и установили личность вора. Им оказался тоже иностранец, прилетевший в Москву тем же рейсом. Его нашли на другой день в одной из столичных гостиниц. Все украденные вещи были возвращены владельцу, а в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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