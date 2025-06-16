У метро "Динамо" появились новые электробусы с зарядками и экранами

Новые электробусы вышли на столичные маршруты. Их уже можно встретить у станции метро "Динамо". В салоне – зарядки для смартфонов, медиаэкраны и более просторные накопительные площадки. Электробусы оборудованы для маломобильных пассажиров: низкий пол, широкие проходы и специальные зоны для колясок и велосипедов.

Как отметил генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул, новая модель А5 на 800 килограммов легче прежней, что позволило улучшить систему климат-контроля. По словам специалистов, электробусы не загрязняют воздух и обеспечивают более комфортную и тихую поездку по сравнению с обычными автобусами.

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