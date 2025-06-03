Новости Москвы: более 100 тысяч детей прошли обучение в "Школе самоката"

В Москве восьмиклассников обучают безопасному управлению электросамокатами. Более 100 тысяч школьников уже прошли курс в рамках проекта "Школа самоката". Обучение проходит в два этапа – сначала теория, затем практика на специальных площадках с имитацией городских условий.

На Москве-реке усилили контроль за безопасностью. С начала летней навигации число судов увеличилось на 6,5%. За ситуацией круглосуточно следят 500 камер и операторы ситуационного центра. На всех причалах работают сотрудники пассажирской службы, дежурит и водный патруль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.