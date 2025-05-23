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23 мая, 17:30

Туризм

В Москве начали заселять в гостиницы по биометрии

В Москве начали заселять в гостиницы по биометрии

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В Москве начали заселять в гостиницы по биометрии. Теперь для того, чтобы попасть в номер, достаточно взгляда в камеру – паспорт может не понадобиться. Нововведение уже внедряется в одном из отелей на Кожевнической улице. В случае успешного запуска технология будет распространена на другие гостиницы по всей стране.

Как отметили разработчики, система полностью импортонезависимая и создана российскими специалистами. Представители отрасли подчеркивают: биометрия не только ускоряет заселение, но и повышает безопасность хранения персональных данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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