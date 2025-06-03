Вендинговые автоматы в РФ начнут подтверждать возраст по биометрии

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Сервис подтверждения возраста по биометрии появится в вендинговых аппаратах уже летом этого года. В данный момент он готовится к запуску, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В материале отмечается, что для подобных аппаратов данный сервис будет единственной возможностью продолжить продавать товары с возрастным ограничением. К примеру, с помощью подтверждения возраста в вендингах можно будет купить энергетики, которые нельзя продавать несовершеннолетним с 1 марта 2025 года и на которые приходилась значительная часть прибыли аппаратов.

Аналогичную систему подтверждения возраста планируют ввести до конца года и на кассах самообслуживания в розничных сетях. Сервис можно будет использовать также для покупки любых товаров с возрастными ограничениями.

В конце мая Минцифры РФ предложило начать применять биометрические данные для подтверждения возраста при продаже энергетиков. Изменения необходимы в первую очередь для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы.

Согласно инициативе, продавец или владелец автомата должен запрашивать у покупателя точный возраст. Это нужно будет делать каждый раз, когда покупатель сообщает о своем желании купить напиток. При этом для бизнеса внедрение биометрических технологий не будет обязательным.