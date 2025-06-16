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16 июня, 07:30

Транспорт

Москвичей предложили поощрять за фиксацию нарушений со стороны электросамокатчиков

Москвичей предложили поощрять за фиксацию нарушений со стороны электросамокатчиков

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Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила в Минтранс предложение поощрять москвичей за фиксацию нарушений правил использования электросамокатов.

Авторы инициативы считают, что денежное вознаграждение станет эффективным стимулом и обойдется дешевле, чем установка видеокамер.

По мнению специалистов, при крупных штрафах – до 100 тысяч рублей – сервисы могут делиться частью суммы с теми, кто сообщил о нарушителях. Эксперты отмечают, что такая система может ударить по кикшеринговым компаниям, а для некоторых граждан она может стать источником стабильного дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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