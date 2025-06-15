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15 июня, 17:30

Транспорт

Автопарк ЦОДД начали обновлять в Москве

Автопарк ЦОДД начали обновлять в Москве

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Автопарк ЦОДД обновляют в Москве. Дорожный патруль получил 48 пикапов. В Дептрансе рассказали о преимуществах новых машин. Все они оснащены более яркой подсветкой по периметру.

Также каждый такой автомобиль имеет на крыше информационное табло. Оно позволяет дистанционно выводить сообщения во время перекрытий или аварий. Багажный отсек тоже стал удобнее и вместительнее. Он оборудован множеством ниш и выдвижной платформой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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