Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 14:15

Транспорт

В Москве стартовал рейд ГИБДД по проверке водителей самокатов

В Москве стартовал рейд ГИБДД по проверке водителей самокатов

Собянин объявил о строительстве нового перехода между МЦК и метро "Ботанический сад"

Штрафы за шум от мотора и громкую музыку в машинах могут вырасти в 10 раз

Госдума рассмотрит законопроект о единых стандартах ручной клади

В Москве усилят контроль за парковкой мотоциклов с 16 июня

Третий маршрут электросудов запустят на Москве-реке до конца года

Сокольническую линию метро продлят до Ярославского района

Россия приостановила полеты над странами Ближнего Востока из-за обострения конфликта

В Домодедово сократился пассажиропоток из-за отмен рейсов на Ближний Восток

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

В выходные в столице проходит рейд ГИБДД – сотрудники Госавтоинспекции проверяют, как водители средств индивидуальной мобильности соблюдают правила дорожного движения. Это особенно актуально на фоне роста числа нарушений и несчастных случаев.

Как отметили инспекторы, нередко нарушители выезжают на проезжую часть или велодорожки, хотя должны передвигаться по тротуару. Внимание уделяют и безопасности во дворах – при выезде и въезде необходимо пропускать пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАлина ГилеваАлександра Бахтина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика