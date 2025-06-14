В Москве стартовал рейд ГИБДД по проверке водителей самокатов

В выходные в столице проходит рейд ГИБДД – сотрудники Госавтоинспекции проверяют, как водители средств индивидуальной мобильности соблюдают правила дорожного движения. Это особенно актуально на фоне роста числа нарушений и несчастных случаев.

Как отметили инспекторы, нередко нарушители выезжают на проезжую часть или велодорожки, хотя должны передвигаться по тротуару. Внимание уделяют и безопасности во дворах – при выезде и въезде необходимо пропускать пешеходов.

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