Столичная ГАИ проведет рейд в отношении самокатчиков

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции (ГАИ) проведут в период с 12 по 15 июня рейд на средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью данных профилактических мероприятий станет предупреждение травм во время совершения поездок на СИМ, а также пропаганда соблюдения правил дорожного движения велосипедистами и самокатчиками.

В рамках рейда инспекторы проведут разъяснительные беседы о правилах передвижения на СИМ, а также расскажут о необходимости защитной экипировки. Особое внимание будет уделено теме безопасного использования детьми самокатов и иных средств индивидуальной мобильности.

Ранее в Москве начали проверять таксистов на наличие аттестации. Рейды проводят сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Госавтоинспекции. Штраф за отсутствие аттестации составляет пять тысяч рублей.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки по всей Москве. Это, по его словам, помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повышать дисциплину среди водителей.

