"Московский патруль": число аварий снизилось почти на 3% с начала года

Число аварий с начала года снизилось примерно на 3%, а погибших и пострадавших в ДТП стало меньше в общей сложности почти на треть. Об этом рассказали на пресс-конференции в столичном главке МВД.

Положительная динамика наблюдается и в дорожных происшествиях с нетрезвыми водителями. В результате регулярных рейдов инспекторы ГИБДД поймали 9 тысяч нарушителей. Кроме того, число погибших снизилось на 70%.

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