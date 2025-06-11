11 июня, 21:35Безопасность
"Московский патруль": число аварий снизилось почти на 3% с начала года
Число аварий с начала года снизилось примерно на 3%, а погибших и пострадавших в ДТП стало меньше в общей сложности почти на треть. Об этом рассказали на пресс-конференции в столичном главке МВД.
Положительная динамика наблюдается и в дорожных происшествиях с нетрезвыми водителями. В результате регулярных рейдов инспекторы ГИБДД поймали 9 тысяч нарушителей. Кроме того, число погибших снизилось на 70%.
Подробнее – в программе "Московский патруль".