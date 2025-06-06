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06 июня, 10:45

Технологии

Мошенники стали просить россиян снять лицо на камеру для создания дипфейков

Мошенники стали просить россиян снять лицо на камеру для создания дипфейков

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Аферисты собирают изображения россиян, чтобы потом создавать дипфейки, рассказали эксперты. Злоумышленники действуют под видом продавцов онлайн. Для оплаты товара они присылают ссылку, которая на самом деле ведет на поддельный сайт.

После ввода данных карты и перечисления денег пользователя просят снять на камеру лицо во всех ракурсах якобы для завершения операции. Так они получают деньги, платежные данные и подробные портреты людей. В дальнейшем, такую "библиотеку лиц" они будут использовать для подтверждения финансовых операций с чужими счетами, предполагают эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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