Москвичи обратились за услугами имущественно-земельной сферы почти 480 тыс раз за 4 месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за четыре месяца 2025 года в имущественно-земельной сфере обработали свыше 477 тысяч обращений за услугами и сервисами. Из них 99,9% поступили онлайн, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, юридическим и физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, доступно около 40 электронных продуктов в этой сфере. Например, с помощью портала mos.ru они могут:



узнать информацию о финансово-лицевых счетах;

обратиться за присвоением адреса объекту недвижимости;

обратиться за получением земельного участка;

заказать различные документы.

"Самым популярным цифровым продуктом в сфере имущества с начала 2025 года традиционно стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым обычно пользуются арендаторы и покупатели городских объектов недвижимости и земельных участков", – уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она отметила, что от арендаторов и покупателей городских объектов недвижимости и земельных участков поступило более 442 тысяч запросов. За адресацией объектов недвижимости обратились свыше 6,6 тысячи раз. Она стала самой популярной госуслугой.

Найти необходимую услугу или сервис в этой области можно на странице департамента городского имущества на портале mos.ru в разделе "Услуги". Разобраться в цифровых продуктах поможет "Навигатор Единого земельного и жилищного сервиса".

Ранее Сергей Собянин сообщал, что москвичи обратились к электронным сервисам портала mos.ru более 5 миллиардов раз. Юбилейным запросом стал отказ от бумажного единого платежного документа.

С декабря 2024 года жителям Москвы доступна возможность получать квитанции только в электронном виде. Для этого необходимо подать онлайн-заявку. С момента запуска сервисом воспользовались более 16,5 тысячи раз.