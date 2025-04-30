Минпромторг РФ исключил из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu

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Минпромторг России исключил из списка товаров для параллельного импорта ноутбуки Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, а также ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как подчеркнуло министерство, это объясняется выстраиванием импортозамещения и ростом поставок продукции из дружественных стран. По данным ведомства, в настоящее время российские производители выпускают примерно 100 тысяч устройств. Общая емкость регулируемого рынка печатного оборудования в стране оценивается около 800 тысяч устройств в год, из которых 40% поступают в Россию по параллельному импорту.

"Российские производители совместно, а также в технологическом партнерстве, с компаниями из дружественных стран, способны заместить продукцию иностранных брендов, предлагаемых Минпромторгом России к исключению из параллельного импорта", – говорится в сообщении.

Кроме того, Минпромторг обратил внимание на то, что доля ноутбуков и ПК HP и Fujitsu в России составляет 8,6%. При этом отечественные производители делают аналогичную продукцию в достаточном для замещения объеме.

Ведомство добавило, что исключение товаров из недружественных стран повысит спрос на российскую продукцию, что окажет влияние на развитие отечественной промышленности.

Ранее Минпромторг предложил с 1 сентября обязать продавцов и производителей телефонов маркировать свой товар по системе "Честный знак". Как уточнило ведомство, это необходимо для борьбы с контрафактом. Речь идет о подделках известных брендов, репликах и устройствах, содержащих неверную информацию о них.

