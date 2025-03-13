"Ведомости": каждый третий продаваемый в России смартфон поддельный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Каждый третий продаваемый в России смартфон поддельный. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Минпромторга.

Министерство выступило с инициативой обязать с 1 сентября текущего года продавцов и производителей телефонов маркировать свой товар по системе "Честный знак", а также регистрировать продукцию, направленную на продажу на территории России, в информационной системе.

Минпромторг заявил, что маркировка продукции в отрасли необходима для борьбы с контрафактом. Речь идет о подделках известных брендов, репликах и устройствах, содержащих неверную информацию о них.

Кроме того, среди "серых" телефонов были выявлены устройства с нелегальным программным обеспечением или нелицензионные сборки. Доля поддельных смартфонов и телефонов на рынке составляет около 31%, а среди ноутбуков и компьютеров – от 7 до 15%.

Маркировка коснется примерно 170 тысяч продавцов, производителей и импортеров. Расходы на внедрение этой системы в первые шесть лет составят более 42 миллиардов рублей, из которых 18 миллиардов – это налоговые платежи.

"Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что в свою очередь противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров", – добавили в министерстве.

Между тем в начале года премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке по системе "Честный знак", подписал соответствующее распоряжение.

Маркировке подлежат некоторые виды пищевой продукции в потребительской упаковке, среди которых, например, специи и чипсы, а также декоративная и уходовая косметика, бытовая химия.