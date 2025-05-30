Более 2,5 млн человек воспользовались разделом "Помощь" на mos.ru за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 2,5 миллиона человек воспользовались разделом "Помощь" на портале mos.ru за два года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

С мая 2023 года раздел помогает горожанам находить удобные инструкции для жизни в городе, получать ответы на вопросы о медицине, образовании и коммунальных услугах. Также москвичи могут связаться с технической поддержкой портала и найти телефонные номера интересующих ведомств и служб. Все необходимые материалы представлены на одной странице, которую каждый месяц посещают порядка 150 тысяч человек.

Помимо этого, на странице "Помощь" размещены официальные каналы связи со столичным правительством. Жители могут записаться на видеоконсультации или отправить сообщение через электронную приемную.

Раздел "Помощь" расположен в главном меню mos.ru. Ориентироваться и находить ответы на вопросы горожанам помогает поисковая строка. Также там представлены карточки полезных инструкций по получению карты москвича, паспорта, водительского удостоверения и не только, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Чтобы получить все рекомендации, нужно нажать на карточку "Искать в базе знаний". Она содержит более 430 инструкций по разным вопросам: от перевода ребенка в другую школу до оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, раздел включает в себя службу поддержки. Москвичи могут выбрать наиболее удобный способ для решения вопросов: через онлайн-чат, специальную форму, справочную службу или техническую поддержку.

Сервисами mos.ru воспользовались уже свыше 5 миллиардов раз. Юбилейным запросом стал отказ от бумажного единого платежного документа, заявил ранее Сергей Собянин. В настоящее время на портале доступны более 450 цифровых услуг и сервисов, которыми пользуются 100 тысяч раз в час. Благодаря им люди решают вопросы здоровья, образования, бизнеса, досуга и другие.