10 июня, 11:45Мэр Москвы
Собянин: при строительстве метро все чаще используют отечественное оборудование
На новых станциях столичного метро начали активно применять отечественные системы управления, вентиляции и безопасности. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, российская продукция не уступает зарубежным аналогам по качеству и функциональности.
Так, вместо импортных систем пожарной безопасности устанавливают оборудование, произведенное в Москве и Саратовской области. Камеры видеонаблюдения заменяют моделями из Краснодарского края. Отечественные материалы используют и для отделки платформ.
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