Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 11:45

Мэр Москвы

Собянин: при строительстве метро все чаще используют отечественное оборудование

Собянин: при строительстве метро все чаще используют отечественное оборудование

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На новых станциях столичного метро начали активно применять отечественные системы управления, вентиляции и безопасности. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, российская продукция не уступает зарубежным аналогам по качеству и функциональности.

Так, вместо импортных систем пожарной безопасности устанавливают оборудование, произведенное в Москве и Саратовской области. Камеры видеонаблюдения заменяют моделями из Краснодарского края. Отечественные материалы используют и для отделки платформ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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