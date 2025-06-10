Собянин: при строительстве метро все чаще используют отечественное оборудование

На новых станциях столичного метро начали активно применять отечественные системы управления, вентиляции и безопасности. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, российская продукция не уступает зарубежным аналогам по качеству и функциональности.

Так, вместо импортных систем пожарной безопасности устанавливают оборудование, произведенное в Москве и Саратовской области. Камеры видеонаблюдения заменяют моделями из Краснодарского края. Отечественные материалы используют и для отделки платформ.

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