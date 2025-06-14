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Новости

14 июня, 10:00

Транспорт

Штрафы за шум от мотора и громкую музыку в машинах могут вырасти в 10 раз

Штрафы за шум от мотора и громкую музыку в машинах могут вырасти в 10 раз

Госдума рассмотрит законопроект о единых стандартах ручной клади

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В Госдуме обсуждается законопроект, который позволит ужесточить наказание для водителей за чрезмерный уровень шума от мотора и громкой музыки. Штраф может вырасти с нынешних 500 рублей до 5 тысяч и выше – вплоть до 30 тысяч, если регионы примут соответствующие решения.

Нарушителей планируют выявлять с помощью системы видеофиксации "Эфир", способной измерять уровень шума на дороге. Сейчас, по ГОСТ, допустимый шум от легковых автомобилей составляет не более 96 децибел, для мотоциклов – 80 децибел. Ранее эффективно контролировать этот параметр не удавалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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