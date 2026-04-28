Вологодские власти заявили о ликвидации всех "наливаек" и точек продажи вейпов в регионе

Фото: depositphotos/librakv

Все "наливайки" и точки продажи вейпов вслед за алкомаркетами были ликвидированы в Вологодской области, сообщает RT со ссылкой на губернатора Георгия Филимонова.

По его словам, закрыты 610 алкомаркетов, 125 "наливаек" и 316 точек продажи вейпов. Все 610 алкомаркетов ликвидировали еще в прошлом году: магазины закрылись, перепрофилировались или сменили формат.

Филимонов также передал "дружеский привет" коллегам-губернаторам, которые провозглашают лозунги о необходимости решения этих проблем.

Ранее в Совете Федерации (СФ) призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России. По словам первого заместителя председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, законодательство об алкогольном регулировании предусматривает ряд существенных запретов на продажу алкоголя, в том числе по времени и вблизи социально значимых объектов.