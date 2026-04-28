ТАСС: число пострадавших при пожаре на севере Москвы выросло до 6 человек

Число пострадавших при пожаре на севере Москвы увеличилось до 6, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По последним данным, спасен 21 человек, 6 пострадали, им понадобилась медицинская помощь. 1 человек погиб", – сказал собеседник агентства.

При этом номер сложности пожара повышен с третьего до четвертого из пяти возможных, огонь распространяется, добавили в оперативных службах.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки контролируются в прокуратуре. На месте ЧП работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев.

Возгорание произошло 28 апреля по адресу 2-й Амбулаторный, дом 14. По информации спасателей, огонь зафиксирован на 2-м и 3-м этажах строящегося здания. В настоящее время принимаются меры по ликвидации пожара.