ТАСС: пожару на севере Москвы присвоен максимальный ранг сложности

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 11:55

Происшествия
Главная / Новости /

Пожару на севере Москвы присвоен максимальный ранг сложности – СМИ

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожару на севере Москвы присвоен пятый, максимальный номер сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, это решение позволит задействовать в спасении людей и тушении огня больше сил.

В свою очередь, источник РЕН ТВ подчеркнул, что в горящем здании все еще находятся люди. К месту происшествия дополнительно запросили 20 машин скорой помощи. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри работают звенья газодымозащитной службы, добавил собеседник издания.

Как уточнили в департаменте здравоохранения столицы, на место незамедлительно прибыли специалисты Центра медицины катастроф и скорой помощи. Врачи оказали помощь пострадавшим.

Установление обстоятельств и причин пожара взяла на контроль Савеловская межрайонная прокуратура, указала пресс-служба столичного ведомства. Работу экстренных служб на месте координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев.

Пожар произошел в строящемся здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, во вторник, 28 апреля. По данным МЧС, там загорелись 2-й и 3-й этажи. СМИ сообщали, что огонь продолжает распространятся.

В результате ЧП, как уточнили журналисты, погиб 1 человек, пострадали еще 6. При этом из здания удалось спасти 21 человека.

В связи с возгоранием перекрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку. Участок закрыт от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой. Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники и перенаправляют машины на соседние улицы.

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика