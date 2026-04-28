ТАСС: один человек погиб при пожаре на стройке многоэтажки в Москве

Один человек погиб в результате пожара на стройке элитной жилой многоэтажки в Москве. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на экстренные службы.
"В настоящее время известно об одном погибшем, еще 12 человек спасены, трое обратились к медикам", – сказал собеседник агентства.
Пожар произошел по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. По данным МЧС, в настоящее время горят 2-й и 3-й этажи строящегося здания. Сотрудники МЧС принимают меры к тушению пожара.
До этого из пожара в жилом доме на Алтайской улице удалось
спасти человека. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания. Сотрудники МЧС с помощью спасательного устройства эвакуировали одного человека с четвертого этажа. При этом огонь оперативно ликвидировали на площади 30 квадратных метров.