ТАСС: один человек погиб при пожаре на стройке многоэтажки в Москве

Один человек погиб в результате пожара на стройке элитной жилой многоэтажки в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время известно об одном погибшем, еще 12 человек спасены, трое обратились к медикам", – сказал собеседник агентства.

Пожар произошел по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. По данным МЧС, в настоящее время горят 2-й и 3-й этажи строящегося здания. Сотрудники МЧС принимают меры к тушению пожара.



