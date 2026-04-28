28 апреля, 11:51Транспорт
Движение по 3-му Балтийскому переулку перекрыли из-за пожара
По данным ГАИ, участок закрыт от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой. Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники и перенаправляют машины на соседние улицы. Автомобилистов просят выбирать маршруты объезда.
Пожар произошел по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. По данным МЧС, в настоящее время горят 2-й и 3-й этажи строящегося здания. Сотрудники МЧС принимают меры к тушению пожара.
В результате происшествия пострадали 6 человек, 1 человек погиб. Пожару присвоен максимальный ранг сложности.