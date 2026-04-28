28 апреля, 11:56

Спорт

На северо-востоке Москвы построят спортивно-оздоровительный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на Уржумской улице на северо-востоке Москвы. Для строительства уже выдан градостроительный план земельного участка, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект площадью около 13 тысяч квадратных метров возведут по адресу Уржумская улица, земельный участок 1А. При этом около 9 тысяч "квадратов" будущего здания займет спортивная часть.

"Такой формат позволит разместить на одной территории места для индивидуальных и групповых занятий, универсальные игровые залы, административные помещения. Проект будет реализован на земельном участке площадью 0,96 гектара за счет частных инвестиций", – сказал Ефимов.

Новый ФОК в районе Свиблово повысит общую доступность досуговых и спортивных услуг для москвичей. Объект также интегрируют в существующую транспортную сеть, что позволит жителям добираться до комплекса пешком или на автобусе, не тратя время на длительные пересадки, добавили в столичном департаменте градостроительной политики.

Ранее сообщалось, что на востоке города построят спорткомплекс "Формула воды". Площадь здания составит около 15 тысяч "квадратов". В нем будут проходить соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло, также там можно будет заниматься общефизической подготовкой.

"Новости дня": тренировки организованы в новом спорткомплексе в районе Ново-Переделкино

Читайте также


Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

