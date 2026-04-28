На северо-востоке Москвы построят спортивно-оздоровительный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на Уржумской улице на северо-востоке Москвы. Для строительства уже выдан градостроительный план земельного участка, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект площадью около 13 тысяч квадратных метров возведут по адресу Уржумская улица, земельный участок 1А. При этом около 9 тысяч "квадратов" будущего здания займет спортивная часть.

"Такой формат позволит разместить на одной территории места для индивидуальных и групповых занятий, универсальные игровые залы, административные помещения. Проект будет реализован на земельном участке площадью 0,96 гектара за счет частных инвестиций", – сказал Ефимов.

Новый ФОК в районе Свиблово повысит общую доступность досуговых и спортивных услуг для москвичей. Объект также интегрируют в существующую транспортную сеть, что позволит жителям добираться до комплекса пешком или на автобусе, не тратя время на длительные пересадки, добавили в столичном департаменте градостроительной политики.

Ранее сообщалось, что на востоке города построят спорткомплекс "Формула воды". Площадь здания составит около 15 тысяч "квадратов". В нем будут проходить соревнования по плаванию, прыжкам в воду и водному поло, также там можно будет заниматься общефизической подготовкой.