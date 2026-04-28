Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 12:18

Транспорт

На Южном речном вокзале за три года провели более 1,3 тыс мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,3 тысячи мероприятий провели на Южном речном вокзале в Москве с момента его обновления, которое провели три года назад. С тех пор он принял свыше 805 тысяч гостей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"После реконструкции Южного речного вокзала у жителей города появилось больше возможностей для круизных путешествий. За три года суда совершили свыше 450 прибытий и отправлений, в путешествие отправились более 41 тысячи человек", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

После обновления Южный речной вокзал стал важным транспортным хабом. В новом сезоне речной навигации суда проследуют с него в Муром, Рязань, Коломну, Нижний Новгород, Константиново и другие города.

В прошлом сезоне в круизы с Северного и Южного речного вокзалов отправились свыше 360 тысяч пассажиров. Это стало рекордом за последние более чем 30 лет.

Всего вокзалы приняли и отправили суда уже 2,2 тысячи раз. Самым популярным направлением стал маршрут по "Московскому золотому кольцу". По нему суда перевезли 210 тысяч человек.

На всем речном транспорте Москвы в 2025 году пассажиры совершили более 3,8 миллиона поездок.

Ранее причалы в Москве подготовили к летней пассажирской навигации. Работы проходили на 44 причалах. Их очистили от остатков льда и снега, промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия.

