28 апреля, 12:34

Экономика

Набиуллина объяснила замедление роста экономики отсутствием выбора действий у ЦБ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Банк России иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у регулятора нет выбора в условиях высокой инфляции. Об этом в ходе "Альфа-Саммита" заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, перегрев экономики не всегда ощущается.

"Даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение", – приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Ранее она также отметила, что решение по ключевой ставке требует тщательного анализа и не является "автоматическим действием". Это серьезная аналитическая работа экспертов и сотрудников регулятора.

Центробанк 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в регуляторе допустили дальнейшие паузы в этом процессе.

Заемщики стали чаще задумываться о рефинансировании ипотеки в России

Читайте также


экономика

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

