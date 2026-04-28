Набиуллина объяснила замедление роста экономики отсутствием выбора действий у ЦБ

Банк России иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у регулятора нет выбора в условиях высокой инфляции. Об этом в ходе "Альфа-Саммита" заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, перегрев экономики не всегда ощущается.

"Даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение", – приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Ранее она также отметила, что решение по ключевой ставке требует тщательного анализа и не является "автоматическим действием". Это серьезная аналитическая работа экспертов и сотрудников регулятора.

Центробанк 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в регуляторе допустили дальнейшие паузы в этом процессе.