До 5 человек увеличилось число погибших при пожаре на севере Москвы, сообщили в МЧС России.

Пожарные спасли 31 человека. Кроме того, 9 человек осматривают врачи. Состояние пострадавших не уточняется.

К настоящему моменту пожар локализован. Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд, от него разворачиваются рукавные линии. Авиацию для тушения применять не будут. При этом группировка спасателей увеличена до 200 человек и 65 единиц техники.

Возгорание произошло в строящемся здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. Там загорелись 2-й и 3-й этажи. Пожару присвоили пятый, максимальный номер сложности. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.

На место ЧП также прибыли специалисты Центра медицины катастроф и скорой помощи. Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Установление обстоятельств и причин пожара контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.

В связи с возгоранием в столице перекрыли движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку. Участок закрыт от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой.

