К пожару в многоквартирном доме в Махачкале привело замыкание проводки

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Причиной возгорания на мансардном этаже многоквартирного жилого дома в Махачкале, предварительно, стало замыкание электропроводки, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В ведомстве добавили, что в связи с происшествием организована проверка. Будут установлены точные причины и обстоятельства инцидента, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

Крупное возгорание произошло в многоквартирном 6-этажном доме в Махачкале вечером 22 апреля. Огонь распространился по крыше дома на площади 600 квадратных метров.

Частично обрушилась кровля здания, она упала на стоящие рядом постройки. Спасатели эвакуировали из дома 75 жильцов, в том числе 24 ребенка. К тушению огня были привлечены 44 человека и 14 единиц техники МЧС.К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

