28 апреля, 13:48
Пожар в здании на севере Москвы потушен
Фото: MAX/"МЧС Москвы"
Пожар в строящемся здании на севере Москвы потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Возгорание ликвидировано на площади 1 400 квадратных метров, уточнили в министерстве.
Огонь вспыхнул в строящемся здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. Он охватил 2-й и 3-й этажи. Пожару присвоили пятый, максимальный номер сложности. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.
При пожаре погибли 5 человек, еще 9 осматривают врачи. Всего специалисты спасли 31 человека. Состояние пострадавших не уточняется.
На место случившегося также прибыли специалисты Центра медицины катастроф и скорой помощи. Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
В связи с возгоранием в столице перекрыли движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку. Участок закрыт от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой.
