Ространснадзор взял на контроль задержки рейсов авиакомпании "Победа"

Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с многочасовыми задержками рейсов авиакомпании "Победа". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проблемы зафиксированы в московском аэропорту Шереметьево и на рейсах из регионов. Представители службы уже выехали в авиагавань для оперативного мониторинга. О причинах массовых задержек и сроках их устранения пока не сообщается.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр выпавших осадков, что составляет 56% нормы апреля.

На фоне этого Аэропорты Шереметьево и Внуково были переведены в усиленный режим работы. Пассажирам рекомендовали выезжать в аэропорт заранее.