28 апреля может стать самым холодным в Москве за всю историю наблюдений

Вторник может стать самым холодным 28 апреля в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем канале в МАХ.

"27 апреля в Москве, на ВДНХ, максимальная температура воздуха составила всего плюс 2 градуса. Мы все дрожали от холода. Но это не рекордно холодный день. В 1971 году максимальная температура воздуха достигла лишь плюс 1,4 градуса, и те далекие сутки были ниже нормы на 10 градусов", – отметила она.

По словам синоптика, днем 28 апреля столбики термометров не превысят 2 градусов. При этом пока самыми холодными остаются 28 апреля 1978 и 1985 годов, когда температура воздуха находилась на отметке в 4,7 градуса.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр осадков, что составляет 56% нормы апреля.

Разбушевавшаяся стихия привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей. В настоящее время городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды. В рамках работ специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья.