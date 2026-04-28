Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 08:27

В Москве продолжают ликвидировать последствия сильного ветра и снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды. В рамках работ специалисты распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья, заявила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники", – говорится в сообщении.

В течение дня специалисты очистят от снега крыши многоквартирных домов. Кроме того, в столице дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". В местах возможных скоплений воды задействована откачивающая техника.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Москве 28 апреля. В городе ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, а также гололедица.

В связи с этим горожанам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять около них автомобили. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр осадков, что составляет 56% нормы апреля. В Подмосковье больше всего осадков выявили в Долгопрудном – 41 миллиметр (110% от нормы месяца).

При этом уровень погодной опасности в регионе снижен с оранжевого до желтого. Предыдущее предупреждение перестало действовать в полночь 28 апреля. Желтый уровень продлится до 21:00.

Ветер будет дуть со скоростью до 20 м/с в Москве 28 апреля

Читайте также


Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

