28 апреля, 09:59Транспорт
Аэропорты Шереметьево и Внуково работают в усиленном режиме на фоне снегопада
Аэропорт Шереметьево продолжает работать в условиях снегопада в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Отмечается, что у аэропорта имеется достаточное количество спецмашин и технических средств, включая технику для противообледенительной обработки. Это позволяет непрерывно обеспечивать взлeтно-посадочные операции.
"Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Предполетные и послеполeтные формальности осуществляются в установленном порядке согласно действующим регламентам", – говорится в сообщении.
Ночные задержки рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями и необходимостью выполнения обязательных процедур для обеспечения безопасности полетов.
О штатной работе также сообщил аэропорт Внуково, здесь нет задержек вылета рейсов по метеоусловиям.
Для бесперебойного обслуживания авиакомпаний, пассажиров и обеспечения безопасности полетов задействовано необходимое количество сотрудников и техники. Пассажиры обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Им также рекомендовали выезжать в аэропорт заранее.
Ранее на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении поездов из-за непогоды. Ситуация не повлияла на движение электричек по МЦД-1.
За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр выпавших осадков, что составляет 56% нормы апреля.
Непогода привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей. В настоящее время городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Около 13 мм снега выпадет в Москве 28 апреля