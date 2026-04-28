Аэропорты Шереметьево и Внуково работают в усиленном режиме на фоне снегопада

Аэропорт Шереметьево продолжает работать в условиях снегопада в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что у аэропорта имеется достаточное количество спецмашин и технических средств, включая технику для противообледенительной обработки. Это позволяет непрерывно обеспечивать взлeтно-посадочные операции.

"Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Предполетные и послеполeтные формальности осуществляются в установленном порядке согласно действующим регламентам", – говорится в сообщении.

Ночные задержки рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями и необходимостью выполнения обязательных процедур для обеспечения безопасности полетов.

О штатной работе также сообщил аэропорт Внуково, здесь нет задержек вылета рейсов по метеоусловиям.

Для бесперебойного обслуживания авиакомпаний, пассажиров и обеспечения безопасности полетов задействовано необходимое количество сотрудников и техники. Пассажиры обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Им также рекомендовали выезжать в аэропорт заранее.

Ранее на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении поездов из-за непогоды. Ситуация не повлияла на движение электричек по МЦД-1.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр выпавших осадков, что составляет 56% нормы апреля.

Непогода привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей. В настоящее время городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды.